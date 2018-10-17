Автокефалия Украинской церкви не должна стать причиной трагедии - архиепископ Зенон

17.10.2018 13:23 Архиепископ Грузинской православной церкви в Великобритании и Ирландии Зенон заявил, что вопрос об автокефалии Украинской православной церкви не должен стать причиной трагедии, сообщают в среду грузинские СМИ.



"В связи с происходящими событиями, мы должны определиться, кому мы служим - справедливости Господа или правителю страны, всесилию власти или принесенной Господом своей кровью свободе", - приводятся в сообщении слова архиепископа.



Вместе с тем, протоиерей Илия Чигладзе заявил Первому телеканалу Грузии, что он не видит никаких оснований, по которым Грузинская православная церковь может отказать в поддержке автокефалии Украинской православной церкви.



"Нет никаких моральных и исторических оснований для того, чтобы патриархия Грузии не поддержала бы стремление Украинской церкви и Украины освободится от российской имперской церковной гегемонии", - заявил священник.



В патриархии Грузии заявляют, что комментарии по поводу возможного признания автокефалии Киевского патриархата последуют после заседания Синода, которое состоится в ближайшее время.



11 октября Синод Константинопольского патриархата в Стамбуле лишил юридической силы свой указ от 1686 года о передаче Киевской митрополии Москве, объявил о создании своего подворья в Киеве и реабилитировал лидеров самопровозглашенных православных церквей в Украине. Украинская православная церковь Московского патриархата эти решения не признала, не признал их и сам Московский патриархат, который в ответ на своём заседании 15 октября объявил о полном разрыве отношений с Константинопольской церковью.















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