Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Выставка работ современных художников Кавказа открылась в Тбилиси


17.10.2018   16:25
Работы современных художников и фотографов Кавказского региона демонстрируются на выставке под названием «Завтра будет вчера», которая открылась в тбилисской галерее «Эрти» (Erti Gallery) сегодня, 17 октября.

Участники экспозиции - российский художник, лауреат III Московской биеннале молодого искусства Аслан Гайсумов, член Международной федерации художников, участник многочисленных российских и международных выставок Лусине Джанян, известная дагестанская художница Таус Махачева и азербайджанская фотограф Ситара Ибрагимова. Грузинское современное искусство представляют художники Коки Рамишвили и Тато Ахалкацишвили.

Как отмечают организаторы, тематика выставки фокусируется на истории, геополитике и этнических конфликтах, существующих в регионе. Гости увидят работы Таус Махачевой «Кавказские типы» - сборник почтовых открыток Российской империи с изображением кавказских племен и религиозных групп.

Проживающая в Швеции Лусине Джанян и азербайджанка Ситара Ибрагимова в своих работах прослеживают историю карабахского конфликта. Уроженец Грозного Аслан Гайсумов представит собственную коллекцию открыток, которые были изданы между войнами в Чеченской Республике (1996-1999 гг.).

Видеопроект «Война из моего окна» Коки Рамишвили - это уникальные кадры, запечатленные художником в Тбилиси в 1991-1992 гг. Новая работа Тато Ахалкацишвили касается особенного типа конфликтов, который происходит в памяти людей: от детских воспоминаний и ранних представлений о родине до трансформации ценностей, вызванной реалиями времени.

Тематически объединит все работы экспозиции проект Таус Махачевой «Пейзаж». Это 40 деревянных скульптур - носы аварцев, чеченцев и других народов, которые выложены на постаменте и напоминают Кавказский хребет. Слово «нос» и «гора» на аварском языке звучат одинаково. Так дагестанская художница выражает мысль о коллективной памяти и общей истории Кавказа.

Выставку в Тбилиси представит куратор московского Музея современного искусства «Гараж» Андрей Мизиано. Экспозиция продлится до 5 декабря.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Нацбанк Грузии: Денежные переводы из России сокращаются
В первом полугодии грузины потратили заграницей рекордную сумму
Госаудит: Валютный риск остается главным риском госдолга
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
ПАСЕ требует «неограниченного доступа» наблюдателям по правам человека в оккупированных регионах Грузии
Оценки сопредседателей Женевских международных дискуссий о последнем раунде переговоров
МИД Грузии распространяет заявление в связи с 45-ым раундом Женевских переговоров
Давид Бакрадзе считает необходимой реформу структур легитимной власти Автономной республики Абхазия
Автор абхазского гимна осужден на 20 лет за педофилию
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
СНБ Армении не допустит контрреволюцию и саботаж после отставки премьера
Посол Евросоюза: По возможности поддержим Армению с внеочередными выборами
Глава СНБ Армении: Против бывшего мэра Еревана возбуждено еще одно уголовное дело
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна