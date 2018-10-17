Выставка работ современных художников Кавказа открылась в Тбилиси

17.10.2018 16:25 Работы современных художников и фотографов Кавказского региона демонстрируются на выставке под названием «Завтра будет вчера», которая открылась в тбилисской галерее «Эрти» (Erti Gallery) сегодня, 17 октября.



Участники экспозиции - российский художник, лауреат III Московской биеннале молодого искусства Аслан Гайсумов, член Международной федерации художников, участник многочисленных российских и международных выставок Лусине Джанян, известная дагестанская художница Таус Махачева и азербайджанская фотограф Ситара Ибрагимова. Грузинское современное искусство представляют художники Коки Рамишвили и Тато Ахалкацишвили.



Как отмечают организаторы, тематика выставки фокусируется на истории, геополитике и этнических конфликтах, существующих в регионе. Гости увидят работы Таус Махачевой «Кавказские типы» - сборник почтовых открыток Российской империи с изображением кавказских племен и религиозных групп.



Проживающая в Швеции Лусине Джанян и азербайджанка Ситара Ибрагимова в своих работах прослеживают историю карабахского конфликта. Уроженец Грозного Аслан Гайсумов представит собственную коллекцию открыток, которые были изданы между войнами в Чеченской Республике (1996-1999 гг.).



Видеопроект «Война из моего окна» Коки Рамишвили - это уникальные кадры, запечатленные художником в Тбилиси в 1991-1992 гг. Новая работа Тато Ахалкацишвили касается особенного типа конфликтов, который происходит в памяти людей: от детских воспоминаний и ранних представлений о родине до трансформации ценностей, вызванной реалиями времени.



Тематически объединит все работы экспозиции проект Таус Махачевой «Пейзаж». Это 40 деревянных скульптур - носы аварцев, чеченцев и других народов, которые выложены на постаменте и напоминают Кавказский хребет. Слово «нос» и «гора» на аварском языке звучат одинаково. Так дагестанская художница выражает мысль о коллективной памяти и общей истории Кавказа.



Выставку в Тбилиси представит куратор московского Музея современного искусства «Гараж» Андрей Мизиано. Экспозиция продлится до 5 декабря.















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