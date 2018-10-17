Телекомпания «Ибериа» приостановила вещание

17.10.2018 16:56 Телекомпания «Ибериа» 16 октября приостановила вещание. По заявлению менеджмента канала, вещание приостановлено из-за возникших финансовых проблем.



Надпись «Власти закрыли Ибериа!!!» появилась на экране канала прошедшей ночью. 16 октября в эфир не выходили главный информационный выпуск канала, а также главное ток-шоу «Свободное пространство».



Начальник Информационной службы «Ибериа» Вахо Хузмиашвили разъяснил, что власти сделали все, чтобы остановить их работу, и на данном этапе они «успешно справились» с «этапом.



«За то, что сейчас происходит на телевидении, не будут выходить политические ток-шоу, не будет выходить информационный выпуск, вся ответственность возлагается на власти страны. Властям страны удалось остановить наше вещание за 12 дней до выборов», — заявил он.



Одна из основателей телекомпании «Ибериа», независимый депутат Парламента Нато Чхеидзе также прокомментировала приостановление вещания. По ее словам, «правительство добилось того, чем занималось в течение двух лет и готовилось к этому дню. Эта ситуация печальная не только для Ибериа, но и для страны, потому что, когда такими методами борешься с медиа, это никогда не отразиться благоприятно на действия властей».















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