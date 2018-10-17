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Грузия получит 1,5 млн. евро от УЕФА
17.10.2018 17:49
Сборная Грузии, одержав победу над Латвией (3: 0) в отборочном матче Лиги наций, не только гарантировала себе первое место в 1-ой группе дивизиона «D», но и получила дополнительный доход.
Как известно, УЕФА установил премиальные бонусы для участников Лиги наций, сумма которых была увеличена 10 октября. Если изначально для команд-победителей группового этапа в дивизионе «D» была установлена выплата в размере 500 тысяч евро, то по решению УЕФА от 10 октября, сборная Грузии получит 1,5 миллиона евро.
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