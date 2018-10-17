Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Семь грузинских футболистов вошли в символическую сборную первой группы дивизиона «D» Лиги наций


17.10.2018   19:41
Известный статистический веб-сайт whoscored.com составил по итогам игрового тура символическую сборную первой группы дивизиона «D» Лиги наций, в которой 7 из 11 футболистов представляют сборную Грузии.

whoscored.com указывает, что на каждой позиции показан игрок, набравший самый высокий рейтинг в конкретном туре.

вратарь

Г. Лория, Грузия, (7,1)

защитники

О. Какабадзе, Грузия, (7,8)
Ю.Логвиненко, Казахстан (8,2)
С. Квирквелия, Грузия (7,7)
Г. Сиуимбаев, Казахстан (8.2)

полузащитники

Г. Чакветадзе, Грузия, (8.6)
Д. Канкава, Грузия, (8.2)
Н. Квеквескири, Грузия, (7,7)
А. Исламхан, Казахстан, (7.6)

нападающие

В. Казаишвили, Грузия, (8,0)
Б. Зайнутдинов, Казахстан,(7.2)






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Нацбанк Грузии: Денежные переводы из России сокращаются
В первом полугодии грузины потратили заграницей рекордную сумму
Госаудит: Валютный риск остается главным риском госдолга
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
ПАСЕ требует «неограниченного доступа» наблюдателям по правам человека в оккупированных регионах Грузии
Оценки сопредседателей Женевских международных дискуссий о последнем раунде переговоров
МИД Грузии распространяет заявление в связи с 45-ым раундом Женевских переговоров
Давид Бакрадзе считает необходимой реформу структур легитимной власти Автономной республики Абхазия
Автор абхазского гимна осужден на 20 лет за педофилию
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
СНБ Армении не допустит контрреволюцию и саботаж после отставки премьера
Посол Евросоюза: По возможности поддержим Армению с внеочередными выборами
Глава СНБ Армении: Против бывшего мэра Еревана возбуждено еще одно уголовное дело
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна