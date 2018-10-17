Семь грузинских футболистов вошли в символическую сборную первой группы дивизиона «D» Лиги наций

17.10.2018 19:41 Известный статистический веб-сайт whoscored.com составил по итогам игрового тура символическую сборную первой группы дивизиона «D» Лиги наций, в которой 7 из 11 футболистов представляют сборную Грузии.



whoscored.com указывает, что на каждой позиции показан игрок, набравший самый высокий рейтинг в конкретном туре.



вратарь



Г. Лория, Грузия, (7,1)



защитники



О. Какабадзе, Грузия, (7,8)

Ю.Логвиненко, Казахстан (8,2)

С. Квирквелия, Грузия (7,7)

Г. Сиуимбаев, Казахстан (8.2)



полузащитники



Г. Чакветадзе, Грузия, (8.6)

Д. Канкава, Грузия, (8.2)

Н. Квеквескири, Грузия, (7,7)

А. Исламхан, Казахстан, (7.6)



нападающие



В. Казаишвили, Грузия, (8,0)

Б. Зайнутдинов, Казахстан,(7.2)















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