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В Тбилиси пройдет презентация новой книги Олега Панфилова


17.10.2018   20:50
25 октября состоится презентация книги Олега Панфилова на грузинском языке «Российско-грузинская информационная война. 2008».

Книга написана по материалам, собранным во время войны в августе 2008 года, а также в последующие годы, чтобы представить весь масштаб информационной войны. На самом деле, это только часть информационных действий России против Грузии, начиная с первой оккупации в 1801 году, и правильнее будет назвать это не информационной войной, а яростной постоянной атакой против страны, которая постоянно защищалась от этих нападок. Книга будет интересна всем, кто следит за событиями последних лет, связанных с новым противостоянием России и Грузии – студентам, почитателям грузинской истории и исследователям истории российской агрессии.


В презентации, которая состоится в Президентской библиотеке Саакашвили, примут участие автор Олег Панфилов, переводчик Михеил Антадзе и кандидат в президенты Грузии Григол Вашадзе. Книга подготовлена издательством Бакура Сулакаури.








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