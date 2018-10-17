В Тбилиси пройдет презентация новой книги Олега Панфилова

17.10.2018 20:50



Книга написана по материалам, собранным во время войны в августе 2008 года, а также в последующие годы, чтобы представить весь масштаб информационной войны. На самом деле, это только часть информационных действий России против Грузии, начиная с первой оккупации в 1801 году, и правильнее будет назвать это не информационной войной, а яростной постоянной атакой против страны, которая постоянно защищалась от этих нападок. Книга будет интересна всем, кто следит за событиями последних лет, связанных с новым противостоянием России и Грузии – студентам, почитателям грузинской истории и исследователям истории российской агрессии.





В презентации, которая состоится в Президентской библиотеке Саакашвили, примут участие автор Олег Панфилов, переводчик Михеил Антадзе и кандидат в президенты Грузии Григол Вашадзе. Книга подготовлена издательством Бакура Сулакаури.







25 октября состоится презентация книги Олега Панфилова на грузинском языке «Российско-грузинская информационная война. 2008».Книга написана по материалам, собранным во время войны в августе 2008 года, а также в последующие годы, чтобы представить весь масштаб информационной войны. На самом деле, это только часть информационных действий России против Грузии, начиная с первой оккупации в 1801 году, и правильнее будет назвать это не информационной войной, а яростной постоянной атакой против страны, которая постоянно защищалась от этих нападок. Книга будет интересна всем, кто следит за событиями последних лет, связанных с новым противостоянием России и Грузии – студентам, почитателям грузинской истории и исследователям истории российской агрессии.В презентации, которая состоится в Президентской библиотеке Саакашвили, примут участие автор Олег Панфилов, переводчик Михеил Антадзе и кандидат в президенты Грузии Григол Вашадзе. Книга подготовлена издательством Бакура Сулакаури.











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