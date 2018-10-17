Во время рафтинга в Грузии погибла туристка из России

17.10.2018 20:59 Туристка из России погибла в высокогорном крае Сванети на северо-западе Грузии во время спортивного спуска (рафтинга) по реке Мулхура. Об этом в среду сообщило Общественное телевидение Грузии.



По данным телеканала, тело погибшей 35-летней россиянки доставлено в больницу города Местия, в ближайшее время будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Проводится расследование.



В МВД Грузии подтвердили факт гибели туристки, не уточнив ее национальности. Об этом сообщает Рамблер.















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