В Риге увидели фильм о Чивадзе и красивую игру сборной Грузии

17.10.2018 22:26



Но до матча с Латвией в Риге (16 октября)мало ли кто предполагал, что наша сборная так уверенно и красиво победит хозяев. Ведь теоретически и сборная Латвии в случае победы в матче с Грузией сохраняла шансы для того, чтобы бороться за первое место в группе, точно так же как Казахстан сохранял такие шансы.



Игроки и тренеры нашей сборной,представители Федерации футбола Грузии, группа журналистов и поклонников команды чартерным рейсом 15 октября утром направилась в Риге. В международном аэропорту столицы Латвии нашу команду с флагами Грузии сердечно встретили член правления действующего в Латвии грузинского общества "Самшобло",обладатель черного пояса по сетокан-каратэ, призер международных турниров Имеди Кокая ( уроженец города Очамчире, в Риге проживает с 1969 г.) и 10 проживающих там его соотечественников (см.



Приезд футбольной делегации из Грузии вызвал в Латвии большой интерес не только из -за предстоящего 16 октября матча, но и из-за того, что до и в день игры в Риге прошли две презентации публичный показ получасового документального фильма "Профессор футбола", созданного грузинским кинорежиссером Гоги Торадзе и посвященный легендарному футболисту Александру Чивадзе- бывшему капитану "Динамо" Тбилиси и сб. СССР.Этот фильм снят 2015-2016 гг.,в нем на основе уникальных фото и кино материалов освещается карьера и жизнь А.Чивадзе,содержатся интервью Муртаза Хурцилава, Франца Беккенбауэра, Бобби Чарльтона, Карлоса Альберто.





Первый публичный показ этой картины прошел 15 октября вечером в конференц-зале стадиона "Даугава", организаторами показа фильма были Федерация футбола Латвии ( куратор проекта Viktors Sopirins ) и автор этих строк-вице-президент Ассоциации спортивных журналистов Грузии при содействии Федерации футбола Грузии. На презентации присутствовали журналисты двух стран, представители Федерации футбола Латвии и ветераны, проживающий в Риге бывший игрок футбольной сборной Грузии Александр Рехвиашвили, член правления общества "Самшобло" Имеди Кокая.



Пресс-атташе Федерации футбола Латвии Викторс Сопиринс отметил, что в Латвии с большим уважением относятся к футболу Грузии и знают об ее достижениях. "Александр Чивадзе имеет большие заслуги перед футболом, он по-прежнему популярен во многих странах, в том числе и в Латвии. 14 октября члены тренерского штаба сборной Латвии смотрели фильм "Профессор футбола" и не скрывали своего восторга от соприкосновения с богатой историей грузинского футбола",-отметил он.



Автор этих строк представил собравшимся Гоги Торадзе, отметив, что он является автором более 30 документальных,короткометражных и художественных фильмов, из них 15 по спортивной тематике:это фильмы "Комментатор» (о Котэ Махарадзе.), "Овальный мяч", "Наш футбол", "Грузинский баскетбол","Профессор футбола"(об А.Чивадзе) , "Говорит и показывает Тбилиси "(о комментаторе-рекордсмене Джамлете Хухашвили), "Снайпер"(об Олимпийской чемпионке Нино Салуквадзе) и другие. Фильм "Профессор футбола" по мнению специалистов является прекрасным и содержательным документальным портретом о грузинском футболе и лично об А. Чивадзе, созданы три варианта этого фильма-на грузинском, русском и английском языках.



После показа фильма выступил знаменитый латвийский футбольный арбитр 85-летний Микелис Рубенис( он судил в 1964 году в Ташкенте исторический матч тбилисского "Динамо" и московского "Торпедо", завершившегося победой грузинской команды, впервые ставшей тогда чемпионом СССР). Он сказал:"Грузинский футбол всегда отличался оригинальностью, красотой и импровизацией, потому грузинский футбол любили везде, а Александр Чивадзе был футболистом-художником, прекрасно читал игру, он был футболистом высокого международного класса.



Известный футболист и тренер Латвии Александр Старковс отметил, что "режиссер Торадзе очень интересно и оригинально раскрыл карьеру и жизнь легендарного футболиста Чивадзе". Выступившая на презентации представитель посольства Грузии в Латвии Инга Палиани-Дитрих отметила, что "этот прекрасный фильм напоминает о блестящих достижениях грузинского футбола".



16 октября днем действующее в Латвии грузинское общество "Самшобло" организовало в Риге презентацию этого же фильма "Профессор футбола". Презентацию, прошедшем в здании Ассоциации национальных культурных обществ Латвии, открыл председатель общества "Самшобло", известный теннисист Нугзар Мдзинаришвили. Он сказал, что "участие в этой презентации самого Александра Чивадзе навсегда останется в памяти и сердцах собравшихся". "Мы приветствуем легендарного футболиста Александра Чивадзе, приветствуем известного режиссера Гоги Торадзе, всех тех, кто участвовал в организации этого мероприятия",-отметил Мдзинаришвили.



Автор этих строк представил Чивадзе и Торадзе, которые в свою очередь поделились своими впечатлениями о своем жизненном пути, о значимости спорта в жизни общества.



Необычайно теплой было выступление члена правления общества "Самшобло", каратиста Имеди Кокая , который от имени общества и организаторов презентации вручил гостям сувениры и подарки. Участников вечера и гостей из Грузии сердечно приветствовал ветеран баскетбола Латвии, руководитель одной из компаний по производству спортивной одежды Янис Бацанс.



После такой интересной и содержательной презентации автор этих строк, Гоги Торадзе, Александр Чивадзе и Имеди Кокая стали свидетелями блестящей игры сборной Грузии на стадионе "Даугава". Грузинские футболисты показала настоящий футбольный спектакль и победила команду Латвии со счетом 3:0. За два часа до игры нам стало известно о том, что в Астане сборная Казахстана разгромила команду Андорры со счетом 4:0. Первый матч этих сборных в Андорре завершился вничью 1:1 и мало кто думал, что в ответном матче будет такой крупный счет. Узнав о результате этого матча, я сказал одному из латвийских коллег:"Сегодня в Астане было землетрясение, Казахстан разгромил Андорру. Как вы думаете, в Риге сегодня может произойти такое землетрясение?" . Ответ друга и коллеги был лаконичный " Рига не входит в сейсмологическую зону", на что я дал дал пояснение "Речь идет о футбольном землетрясении на поле стадиона "Даугава".



Первый тайм завершился победой сборной Грузии со счетом 2:0:счет на 8-ой минуте открыл капитан Джаба Канкава после изумительного по красоте и необычайно мощного, пушечного удара в девятку ворот, а на 29-ой минуте Вако Гвилия удвоил результат. В перерыве мой латвийский коллега сказал мне "Надеюсь, что в Риге не повторится счет матча в Астане и на "Даугава" не будет футбольного землетрясения, ведь впереди второй тайм и Латвия постарается сократить счет". В начале второго тайма хозяева очень старались сократить счет, создали ряд острых моментов, но гости атаками ответила на эти усилия и на 61-ой минуте 19 летний игрок бельгийского фк "Гент" и сборной Грузии Георгий Чакветадзе, отлично проведший эту игру, сумел забить третий гол в ворота Латвии.



После этого мало кто сомневался в победе сборной Грузии, которую с трибун активно поддерживали несколько десятков приехавших из Грузии поклонников, а также группа проживающих в Латвии соотечественников. Следует отметить, что поклонники сборной Латвии, болевшие за свою команду, после игры аплодисментами проводили и гостей, выразив этим свое признание и уважение к их красивой, техничной игре.



На послематчевой пресс-конференции главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс заявил, что "очень рад тому, что команда одержала четвертую подряд победу в квалификационном раунде Лиги Наций и досрочно завоевала право играть в полуфинале турнира". "Мы продолжим подготовку к предстоящим в ноябре матчам с Андоррой и Казахстаном, мы хотим получить высокое количество очков для того, чтобы получит право полуфинальный матч провести дома",-отметил Вайсс.



В свою очередь главный тренер команды Латвии, известный финский специалист Миксу Паателайнен заявил журналистам, что "в составе сборной Грузии играют великолепные и техничные футболисты". "Они отлично играют в одно касание и создают много опасных моментов, мне нравится футбол в таком исполнении", - сказал он.



Тенгиз Пачкория, Тбилиси-Рига-Тбилиси, специально для "



На фото: Г.Торадзе, Т.Пачкория, М.Рубенис, И. Кокая и Т.Шабуришвили на презентации фильма.



Футбольная сборная Грузии досрочно завоевала путевку в полуфинал Лиги наций, блестящее победив в Риге сборную Латвии со счетом 3:0. После четырех туров Лиги Наций сборная Грузии набрала 12 очков и стала недосягаемой для соперников по группе 1 лиги Д. В сентябре Грузия в Астане победила Казахстан (2:0) и в Тбилиси выиграла у Латвии(1:0), 13 октября дома победила Андорру, которая за последний год стала неудобным соперником для многих команд. На втором месте находится сборная Казахстана, набравшая в 4 матчах 5 очков, на третьем и четвертых местах Латвия и Андорра, набравшие по 2 очка.В ноябре сборной Грузии предстоит сыграть в гостях с Андоррой и дома с Казахстаном-эти матчи важны с точки зрения набранных очков, очень важных для выявления того, дома или в гостях сыграет наша команда полуфинальный матч Лиги Наций.Но до матча с Латвией в Риге (16 октября)мало ли кто предполагал, что наша сборная так уверенно и красиво победит хозяев. Ведь теоретически и сборная Латвии в случае победы в матче с Грузией сохраняла шансы для того, чтобы бороться за первое место в группе, точно так же как Казахстан сохранял такие шансы.Игроки и тренеры нашей сборной,представители Федерации футбола Грузии, группа журналистов и поклонников команды чартерным рейсом 15 октября утром направилась в Риге. В международном аэропорту столицы Латвии нашу команду с флагами Грузии сердечно встретили член правления действующего в Латвии грузинского общества "Самшобло",обладатель черного пояса по сетокан-каратэ, призер международных турниров Имеди Кокая ( уроженец города Очамчире, в Риге проживает с 1969 г.) и 10 проживающих там его соотечественников (см. видео Приезд футбольной делегации из Грузии вызвал в Латвии большой интерес не только из -за предстоящего 16 октября матча, но и из-за того, что до и в день игры в Риге прошли две презентации публичный показ получасового документального фильма "Профессор футбола", созданного грузинским кинорежиссером Гоги Торадзе и посвященный легендарному футболисту Александру Чивадзе- бывшему капитану "Динамо" Тбилиси и сб. СССР.Этот фильм снят 2015-2016 гг.,в нем на основе уникальных фото и кино материалов освещается карьера и жизнь А.Чивадзе,содержатся интервью Муртаза Хурцилава, Франца Беккенбауэра, Бобби Чарльтона, Карлоса Альберто.Первый публичный показ этой картины прошел 15 октября вечером в конференц-зале стадиона "Даугава", организаторами показа фильма были Федерация футбола Латвии ( куратор проекта Viktors Sopirins ) и автор этих строк-вице-президент Ассоциации спортивных журналистов Грузии при содействии Федерации футбола Грузии. На презентации присутствовали журналисты двух стран, представители Федерации футбола Латвии и ветераны, проживающий в Риге бывший игрок футбольной сборной Грузии Александр Рехвиашвили, член правления общества "Самшобло" Имеди Кокая.Пресс-атташе Федерации футбола Латвии Викторс Сопиринс отметил, что в Латвии с большим уважением относятся к футболу Грузии и знают об ее достижениях. "Александр Чивадзе имеет большие заслуги перед футболом, он по-прежнему популярен во многих странах, в том числе и в Латвии. 14 октября члены тренерского штаба сборной Латвии смотрели фильм "Профессор футбола" и не скрывали своего восторга от соприкосновения с богатой историей грузинского футбола",-отметил он.Автор этих строк представил собравшимся Гоги Торадзе, отметив, что он является автором более 30 документальных,короткометражных и художественных фильмов, из них 15 по спортивной тематике:это фильмы "Комментатор» (о Котэ Махарадзе.), "Овальный мяч", "Наш футбол", "Грузинский баскетбол","Профессор футбола"(об А.Чивадзе) , "Говорит и показывает Тбилиси "(о комментаторе-рекордсмене Джамлете Хухашвили), "Снайпер"(об Олимпийской чемпионке Нино Салуквадзе) и другие. Фильм "Профессор футбола" по мнению специалистов является прекрасным и содержательным документальным портретом о грузинском футболе и лично об А. Чивадзе, созданы три варианта этого фильма-на грузинском, русском и английском языках.После показа фильма выступил знаменитый латвийский футбольный арбитр 85-летний Микелис Рубенис( он судил в 1964 году в Ташкенте исторический матч тбилисского "Динамо" и московского "Торпедо", завершившегося победой грузинской команды, впервые ставшей тогда чемпионом СССР). Он сказал:"Грузинский футбол всегда отличался оригинальностью, красотой и импровизацией, потому грузинский футбол любили везде, а Александр Чивадзе был футболистом-художником, прекрасно читал игру, он был футболистом высокого международного класса.Известный футболист и тренер Латвии Александр Старковс отметил, что "режиссер Торадзе очень интересно и оригинально раскрыл карьеру и жизнь легендарного футболиста Чивадзе". Выступившая на презентации представитель посольства Грузии в Латвии Инга Палиани-Дитрих отметила, что "этот прекрасный фильм напоминает о блестящих достижениях грузинского футбола".16 октября днем действующее в Латвии грузинское общество "Самшобло" организовало в Риге презентацию этого же фильма "Профессор футбола". Презентацию, прошедшем в здании Ассоциации национальных культурных обществ Латвии, открыл председатель общества "Самшобло", известный теннисист Нугзар Мдзинаришвили. Он сказал, что "участие в этой презентации самого Александра Чивадзе навсегда останется в памяти и сердцах собравшихся". "Мы приветствуем легендарного футболиста Александра Чивадзе, приветствуем известного режиссера Гоги Торадзе, всех тех, кто участвовал в организации этого мероприятия",-отметил Мдзинаришвили.Автор этих строк представил Чивадзе и Торадзе, которые в свою очередь поделились своими впечатлениями о своем жизненном пути, о значимости спорта в жизни общества.Необычайно теплой было выступление члена правления общества "Самшобло", каратиста Имеди Кокая , который от имени общества и организаторов презентации вручил гостям сувениры и подарки. Участников вечера и гостей из Грузии сердечно приветствовал ветеран баскетбола Латвии, руководитель одной из компаний по производству спортивной одежды Янис Бацанс.После такой интересной и содержательной презентации автор этих строк, Гоги Торадзе, Александр Чивадзе и Имеди Кокая стали свидетелями блестящей игры сборной Грузии на стадионе "Даугава". Грузинские футболисты показала настоящий футбольный спектакль и победила команду Латвии со счетом 3:0. За два часа до игры нам стало известно о том, что в Астане сборная Казахстана разгромила команду Андорры со счетом 4:0. Первый матч этих сборных в Андорре завершился вничью 1:1 и мало кто думал, что в ответном матче будет такой крупный счет. Узнав о результате этого матча, я сказал одному из латвийских коллег:"Сегодня в Астане было землетрясение, Казахстан разгромил Андорру. Как вы думаете, в Риге сегодня может произойти такое землетрясение?" . Ответ друга и коллеги был лаконичный " Рига не входит в сейсмологическую зону", на что я дал дал пояснение "Речь идет о футбольном землетрясении на поле стадиона "Даугава".Первый тайм завершился победой сборной Грузии со счетом 2:0:счет на 8-ой минуте открыл капитан Джаба Канкава после изумительного по красоте и необычайно мощного, пушечного удара в девятку ворот, а на 29-ой минуте Вако Гвилия удвоил результат. В перерыве мой латвийский коллега сказал мне "Надеюсь, что в Риге не повторится счет матча в Астане и на "Даугава" не будет футбольного землетрясения, ведь впереди второй тайм и Латвия постарается сократить счет". В начале второго тайма хозяева очень старались сократить счет, создали ряд острых моментов, но гости атаками ответила на эти усилия и на 61-ой минуте 19 летний игрок бельгийского фк "Гент" и сборной Грузии Георгий Чакветадзе, отлично проведший эту игру, сумел забить третий гол в ворота Латвии.После этого мало кто сомневался в победе сборной Грузии, которую с трибун активно поддерживали несколько десятков приехавших из Грузии поклонников, а также группа проживающих в Латвии соотечественников. Следует отметить, что поклонники сборной Латвии, болевшие за свою команду, после игры аплодисментами проводили и гостей, выразив этим свое признание и уважение к их красивой, техничной игре.На послематчевой пресс-конференции главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс заявил, что "очень рад тому, что команда одержала четвертую подряд победу в квалификационном раунде Лиги Наций и досрочно завоевала право играть в полуфинале турнира". "Мы продолжим подготовку к предстоящим в ноябре матчам с Андоррой и Казахстаном, мы хотим получить высокое количество очков для того, чтобы получит право полуфинальный матч провести дома",-отметил Вайсс.В свою очередь главный тренер команды Латвии, известный финский специалист Миксу Паателайнен заявил журналистам, что "в составе сборной Грузии играют великолепные и техничные футболисты". "Они отлично играют в одно касание и создают много опасных моментов, мне нравится футбол в таком исполнении", - сказал он.Тенгиз Пачкория, Тбилиси-Рига-Тбилиси, специально для " Грузия Online На фото: Г.Торадзе, Т.Пачкория, М.Рубенис, И. Кокая и Т.Шабуришвили на презентации фильма.











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