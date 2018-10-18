Активисты осуждают затягивание расследования похищения несовершеннолетней девочки

18.10.2018 10:50 Представители Женского движения Грузии 16 октября собрались на акции у здания Администрации правительства, где они обвинили правоохранительные органы в том, что они «закрывают глаза» на похищение несовершеннолетней девочки.



За четыре дня до акции протеста в селе Ламбало в регионе Кахети, из собственного дома похитили 17-летнюю азербайджанку. Женское движение заявляет, что полиция знает личность похитителя, но ничего не делает.



В опубликованном 16 октября заявлении Министерство внутренних дел пояснило, что расследование ведется по подпункту «Д» третьей части статьи 143 Уголовного кодекса Грузии, которая касается незаконного лишения свободы несовершеннолетнему. Однако Женское движение заявляет, что полиция затягивает процесс с надеждой на то, что вопрос будет решен между семьями.



Защитница прав женщин Баиа Патараия заявила, что у государства нет четкой политики в отношении ранних и насильственных браков, а отношение полиции к похитителям является либеральным и лояльным. По мнению Патария, этот подход равносилен этнической и гендерной дискриминации, поскольку многие, но не все похищения происходят, главным образом, в районах, населенных этническими меньшинствами.



По заявлению Женского движения, «в общинах национальных меньшинств, проживающих в Грузии, часто похищают девушек с целью вступления в брак. Полиция никогда не находит похитителя, который часто скрывается в соседнем селе у родственников».



Пресс-служба МВД сообщила Civil.ge, что ничего нового по данному делу пока нет.



Согласно Гражданскому кодексу, брак в Грузии разрешается с 18 лет, а половой акт с лицом в возрасте до 16 лет карается лишением свободы на срок от семи до девяти лет.

По данным Службы статистики Грузии, в 2017 году 386 молодых людей (458 в 2016 году) и 2 213 девочек (2 545 в 2016 году) в возрасте 16-19 вступили в брак. Согласно специальному докладу Народного защитника Грузии, в 2015 году из-за вступления в брак школа оставили 408 учеников в возрасте 13-17 лет и 168 учеников в возрасте 18 лет.



Civil Georgia











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