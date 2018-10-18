«Дело Патаркацишвили»: Обвиняемый «признал» преступление детства

18.10.2018 11:05 Бывшего высокопоставленного чиновника ДКБ, задержанного по обвинению в подготовке убийства бизнесмена Бадри Патркацишвили, Реваза Шиукашвили интересует, почему ему предъявили обвинение накануне выборов.



По заявлению Шиукашвили, двумя неделями ранее до парламентских выборов 2016 года ему предъявили обвинение по делу 26 мая, но судебные рассмотрения до сих пор не закончены. По его словам, то же самое произошло и сейчас.



"Все сфальсифицировано, и вам очень скоро придется за все ответить. Хочу признаться лишь в одном- в детстве я разбил окно соседа, и они не знают об этом по сей день. Когда вы предъявите мне обвинение за это?"- интересуется Шиукашвили.

















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