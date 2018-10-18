В Тбилиси для автобусов будут установлены специальные светофоры

18.10.2018 13:37 По информации начальника городской транспортной службы мэрии Тбилиси Мамуки Мумладзе, на столичных улицах Шартава и Костава установят специальные светофоры, которые сначала будут пропускать автобусы, а затем частные автомобили.



Как сообщил Мумладзе «IPN», такой светофор уже установлен и работает в Багеби.



«Когда этот светофор видит, что автобус остановился, то он полностью останавливает движение с Цкнети и автобус проезжает. Такой светофор мы должны поставить на улицах Шартава и Костава, так же такие светофоры будут установлены в таких местах, где будут специальные автобусные полосы, и на пересечениях посредством системы GPS они будут видеть через сколько минут приблизится автобус. До этого же пересчитает потоки, остановят их и пропустят автобус. Такие светофоры будут на всех улицах, где будут специальные полосы для автобусов. Идея автобусной полосы и заключается в том, чтобы не было задержек», - заявил Мумладзе «IPN».















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