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В Тбилиси для автобусов будут установлены специальные светофоры


18.10.2018   13:37
По информации начальника городской транспортной службы мэрии Тбилиси Мамуки Мумладзе, на столичных улицах Шартава и Костава установят специальные светофоры, которые сначала будут пропускать автобусы, а затем частные автомобили.

Как сообщил Мумладзе «IPN», такой светофор уже установлен и работает в Багеби.

«Когда этот светофор видит, что автобус остановился, то он полностью останавливает движение с Цкнети и автобус проезжает. Такой светофор мы должны поставить на улицах Шартава и Костава, так же такие светофоры будут установлены в таких местах, где будут специальные автобусные полосы, и на пересечениях посредством системы GPS они будут видеть через сколько минут приблизится автобус. До этого же пересчитает потоки, остановят их и пропустят автобус. Такие светофоры будут на всех улицах, где будут специальные полосы для автобусов. Идея автобусной полосы и заключается в том, чтобы не было задержек», - заявил Мумладзе «IPN».






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