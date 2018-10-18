Грузия будет представлена на кинофестивале в Швейцарии в качестве фокус-страны

18.10.2018 18:04 Грузия будет представлена на кинофестивале Internationale Kurzfilmtage Winterthur в Швейцарии в качестве фокус-страны. Ретроспективу грузинских фильмов покажут в двух программах — Recording Georgia и Impressions from Home. Об этом сообщает Киноцентр.



В рамках фестиваля зрители смогут увидеть следующие короткометражные грузинские фильмы: «Апрельский холод», «Замолкшие», «Лета», «Отец», «Три ступени», «Евангелие от Анасирма», «Узник социума», «Апполо Джавахети», «Плавание», «Грузия Агмашенебели» и «Зима, которой не было».



Стоить отметить, что фильм Рати Цителадзе «Узник социума» участвует и в международном конкурсе в фестивале.



В программе Georgian Rebels будут представлены грузинские фильмы 60-70-ых готов «Алавердоба», «Зонт» и «Апрель».















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