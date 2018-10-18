Полуторагодовалый малыш поднял на уши полицию

18.10.2018 18:07 Жители одного из многоквартирных домов в Тбилиси вызвали патрульную полицию, пожаловавшись на шум.



Прибывший по вызову экипаж выяснил, что причиной шума оказался живущий по соседству полуторагодовалый мальчик Максиме.



После знакомства с «нарушителем порядка» полицейские попросили сфотографироваться с ним на память. При этом «хулигану» сделали, как и полагается, предупреждение.



История получила огласку после того, как бабушка мальчика выложила в фейсбук фотографии с «места происшествия».



«На этот раз мой Максико избежал ареста. Он получил замечание за то, что шумел и побеспокоил соседей. Пообещал, что больше шуметь не будет. Он даже не понял, что произошло – наверное, решил, что пришли гости и здорово повеселился», – написала Нана Джикия, бабушка Максиме.



Пост вызвал сотни отзывов в соцсети. В комментариях Максиме желают расти большим мальчиком, а соседям советуют смириться с тем, что малыши иногда шумят.















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