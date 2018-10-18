Судья оставил в заключении пастуха, обвиняемого в убийстве семьи Смитов

18.10.2018 21:30 Районный суд Мцхета оставил в заключении пастуха Малхаза Кобаури, обвиняемого в убийстве семьи Смитов. По решению судьи Важи Пухашвили, принятое в отношении Кобаури постановление об избрании ограничения свободы в качестве меры пресечения должно остаться без изменений. Как заявил судья, добытые прокуратурой доказательства обосновывают нахождение обвиняемого под стражей.



Сегодняшнее судебное заседание по резонансному делу об убийстве в ущелье Хада прошло в закрытом режиме.



19-летний пастух Малхаз Кобаури обвиняется в умышленном убийстве, совершенном с особой жестокостью. Речь идет об убийстве в ущелье Хада супругов Райана и Лоры Смит и их четырехлетнего сына. Кобаури грозит тюремное заключение сроком от 16 до 20 лет или пожизненное заключение.















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