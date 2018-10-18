ЕС дополнительно выделит 6 миллионов евро на программу Erasmus + в Грузии

18.10.2018 21:33 ЕС дополнительно выделит 6 миллионов евро на программу «Erasmus +» в Грузии, соответственно, в течение будущих двух лет количество стипендий увеличится на 800 человек.



Национальное бюро «Erasmus +» провело традиционное информационное мероприятие для университетов, профессоров и студентов. Как было отмечено на мероприятии, в текущем году ЕС выделит дополнительный бюджет для реализации программы «Erasmus +», что позволит реализовать больше проектов и значительно увеличить количество стипендий.



«Erasmus +» — это программа Европейского союза по образованию и переподготовке для молодежи и спорту на 2014-2020 годы. В Грузии программа действует с 2015 года, заменив ранее существовашие образовательные программы, финансируемые ЕС (Tempus, Erasmus Mundus Action 2). Грузия является одной из самых успешных стран программы Erasmus + с высоким количеством проектов и стипендий.















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