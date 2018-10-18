Новая аудиозапись: Субелиани угрожает свергнуть власть

18.10.2018 21:41 Телекомпания «Рустави-2» опубликовала новую аудиозапись, предположительно, сделанную во время беседы бывшего высокопоставленного сотрудника прокуратуры Мирзы Субелиани и депутата парламента от «Грузинской мечты» Виктора Джапаридзе в камере Глданской тюрьмы №8.



Как и на предыдущих записях, на новой Субелиани угрожает властям распространением компроматов, если они не сдержат слово. Речь идет о негласной сделке между фигурантом резонансного дела об убийстве подростков на улице Хорава и правящей партией, согласно которой, как утверждается, Субелиани должен провести в тюрьме один год.



Экс-сотрудник прокуратуры также повторяет, что успел себя застраховать, сохранив коллекцию неких записей, компрометирующих власть. Они якобы были собраны до 2014 года. Мирза Субелиани обещает ценой собственной жизни довести дело до конца и даже свергнуть власть.



Напомним, в середине октября телекомпании «Рустави-2» распространила аудиозапись, на которой также была зафиксирована беседа Субелиани и Джапаридзе в тюрьме. И экс-сотрудник прокуратуры тогда говорил о преступлениях, совершенных при нынешней власти во главе с партией «Грузинская мечта». Позже Главная прокуратура опубликовала другую тайную запись переговоров в тюремной камере, где Субелиани рассказывает, как представители оппозиционного «Единого национального движения» предлагали ему за деньги оклеветать нынешние власти.















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