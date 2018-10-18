В Грузии стали меньше смотреть сериалы

18.10.2018 22:06 Сериалы теряют популярность в Грузии, об этом свидетельствуют статистические данные Национальной коммуникационной комиссии, сообщает телекомпания «Имеди».



По данным комиссии, в 2017 году среднестатистический зритель смотрел сериалы на 19% меньше по сравнению с 2016 годом.



Что касается времени, проведенного перед телевизором в целом, то в прошлом году среднестатистический зритель смотрел телевизор в среднем три часа и 30 минут в день.



На ведущих грузинских телеканалах сериалы занимают значительную часть эфирного времени, при этом популярностью пользуются сериалы турецкого и индийского производства. По этому поводу часто спорят в соцсетях — часть граждан Грузии призывает телекомпании не показывать сериалы в таком количестве, а другая, наоборот, приветствует это.















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