Движение «Россия – оккупант» опротестовало проведение форума под эгидой «Евразийского экономического союза»

19.10.2018 13:09 Представители движения «Россия – оккупант» провели акцию-перформанс у гостиницы Old Tbilisi, где проходит встреча под эгидой «Евразийского экономического союза».



По словам одного из членов движения Анны Чархалашвили, «Евразийский экономический союз» осуществляет идеологию Советского Союза и проведение встречи под его эгидой в Тбилиси является неприемлемым.



«Эти силы вновь пытаются вцепиться когтями в Грузию. Сегодняшний форум указывает на то, что они хотят очаровать предпринимателей ложью, вместо того, чтобы эти люди искали инвестиции на Западе, они снова идут на Север. Пока хоть один человек будет активным против российской оккупации в Грузии, мы остановим агрессию. Этот форум является откликом того, что нас снова зовут в Советский Союз, но мы не вернемся», — отмечает Анна Чархалашвили.



Участники перформанса требуют, чтобы представители России признали, что их власти являются оккупантами, а Абхазия и Цхинвали – территория Грузии. Члены движения призывают гостиницы поинтересоваться, какова позиция участников в связи с вопросами оккупации. Соответствующее письмо они оставили в администрации гостиницы Old Tbilisi.



Встреча российских, армянских, казахский и грузинских представителей малого и среднего бизнеса проходит в Тбилиси под эгидой «Евразийского экономического союза». Организаторы отмечают, что в мероприятии участвуют более 150 человек. «В Тбилиси появляется много новых возможностей для стран Евразийского союза. У Грузии появились зоны свободной торговли, в том числе и с Евросоюзом. Для наших компаний Грузия интересна, как точка выхода на рынки ЕС. Что касается грузинского рынка, он конечно интересен, но не большой», — отметил исполнительный директор Ассоциации малых и средних экспортеров Юрий Шурыгин.















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