Двое задержанных по обвинению в похищении сына бизнесмена не признают вину

19.10.2018 13:57 Обвиняемых по делу о похищении сына бизнесмена посещают адвокаты. Все десять задержанных находятся в изоляторе временного содержания. Как заявила адвокат двух задержанных – Ники Кавтарадзе и Отара Геладзе, - Инга Шарашенидзе, они не признают вину и отрицают участие в похищении.



«Насколько я знаю, их обвиняют в групповом незаконном похищении человека. На данном этапе я не знакома с материалами дела. Насколько знаю, сегодня официально будет предъявлено обвинение и к суду обратятся в связи с мерой пресечения», - заявила Инга Шарашенидзе.



По информации адвоката, ее подзащитные не находились в Цхалтубо, где, по официальной версии, держали похищенного.



«Ни в каком похищении они не участвовали. В момент похищения они находились в Тбилиси», - отметила Шарашенидзе.



Официальный комментарий о задержании преступной группы из 10 человек Министерство ВД Грузии распространило вчера. По информации ведомства, в результате нескольких спецопераций, проведенных одновременно в Имеретии и Тбилиси сотрудниками департаментов полиции Тбилиси, Имеретии, Рача-Лечхуми и Нижней Сванетии вместе с Главной прокуратурой Грузии, по обвинению в захвате в качестве заложника, задержана преступная группа из 10-ти человек.



По информации МВД, следствием установлено, что задержанные незаконно лишили свободы молодого человека 1995 года рождения, похитив его на одной из улиц Тбилиси.



«К МВД обратился отец похищенного и сообщил, что похитители связались с ним по мобильному телефону и потребовали большую сумму в качестве выкупа за сына. В случае неуплаты этой суммы, они пригрозили лишить заложника жизни.



Правоохранители, в результате интенсивных оперативно-следственных мероприятий, установили местонахождение похищенного. По информации следствия, вооруженные похитители прятали Г.Д. в одном из сел Имеретии. Полиция освободила молодого человека в результате успешной спецоперации. Из дома, где похитители прятали заложника, правоохранителями в качестве вещественного доказательства изъято огнестрельное оружие. Полиция вернула Г.Д. семье невредимым. Расследование ведется по статье 144 УК Грузии. В рамках следствия назначены все соответствующие экспертизы», - заявил в МВД.















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