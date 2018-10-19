Против благотворительного фонда «Иавнана» готовится новая провокация - Паата Бурчуладзе

19.10.2018 21:31 Основатель фонда «Иавнана» Паата Бурчуладзе заявил, что против фонда планируется новая провокация. Об этом он заявил на пресс-конференции.



По его словам, определенные группы вновь спекулируют от имени фонда и посещают семьи, которым помогла благотворительная организация «Иавнана»



Паата Бурчуладзе призывает прокуратуру, «прекратить позорное преследование и выступить с извинениями, сказа людям правду».



«Нам стало известно, что против фонда «Иавнана» планируется очередная провокация. Это и было ожидаемо, так как 25 октября фонд планирует грандиозный благотворительный гала-концерт. Дело в том, что определенные группы вновь спекулируют именем фонда и приезжают к тем семьям, которым помог фонд. Хочу обратиться ко всем семьям «Иавнаны», студентам и детям, не обманывайтесь, ни фонд, ни я никого к вам не посылали ни для интервью и ни по какому-либо вопросу. Эти люди лгут и не являются представителями фонда.



Еще раз обращаюсь к Главной прокуратуре Грузии и призываю прекратить это постыдное преследование, извиниться и сказать людям правду, сказать, что все было ложью и поставленным спектаклем, который больше всего нанес ущерб тем людям, которым помогал фонд.



В течение одного года фонд не может делать свое дело, а социально незащищенные семьи больше не могут получить ту помощь, которую фонд выдавал ежегодно.



Я сегодня обращусь к правительству Грузии с письменной просьбой, помогите тем семьям, которые очень нуждаются, пока «Иавнана» не начнет работать полноценно, позаботьтесь об этих людях, о гражданах вашей страны. Мы также передали прокуратуре Грузии список тех семей, которым хотели помочь, посылаем его и вам, правительству Грузии. С 25 октября фонд «Иавнана» начнет новую жизнь и в этом ему больше никто не помешает», — заявил Паата Бурчуладзе.















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