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Национальный Ботанический сад Грузии примет первый фестиваль хлеба
19.10.2018 21:39
20-21 октября Национальный Ботанический сад Грузии примет первый фестиваль хлеба.
По информации пресс-службы Ботанического сада, на выставке будут представлены имеющиеся в коллекции сада древние, редкие и находящиеся под угрозой исчезновения грузинские зерновые культуры.
Кроме зерновых культур Ботанического сада, до 25 компаний представят на фестивале грузинский и зарубежный хлеб, производимый в Грузии. По информации «IPN», выставка откроется завтра, 20 октября, в 12:00.
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