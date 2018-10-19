Национальный Ботанический сад Грузии примет первый фестиваль хлеба

19.10.2018 21:39 20-21 октября Национальный Ботанический сад Грузии примет первый фестиваль хлеба.



По информации пресс-службы Ботанического сада, на выставке будут представлены имеющиеся в коллекции сада древние, редкие и находящиеся под угрозой исчезновения грузинские зерновые культуры.



Кроме зерновых культур Ботанического сада, до 25 компаний представят на фестивале грузинский и зарубежный хлеб, производимый в Грузии. По информации «IPN», выставка откроется завтра, 20 октября, в 12:00.

















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