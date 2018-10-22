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23-25 октября в Тбилиси состоятся мероприятия японской культуры


22.10.2018   11:18
По поддержке посольства Японии музеи национального и народного и прикладного искусства Грузии организовали проведение в Тбилиси 23-25 октября цикла культурных мероприятий под названием "Токугава и другие мастера". Цикл включает публичные лекции представителей разных сфер японской культуры.

22 октября в 19:00 часов в Национальном музее Грузии состоится церемония открытия цикла данных мероприятий (присутствие представителей СМИ свободное, на мероприятии будут присутствовать приглашенные гости).

"Токугава и другие мастера"- в цикле мероприятий под этим названием участвуют потомки лиц, значимых для истории Японии: Наримаса Токугава (глава семьи Токугава Шогунати, 15-ый глава ветви Мито), Какиемон Сакайда (15-ый глава семьи Какаиемон, японского фарфора), Наоко Мацудаира (один из видных представителей школы японской чайной церемонии "Ура Сенеке"; Его супруга- Хидехиса Мацудаира является 13-ым главой одного из древнейших японских самурайских кланов Мацудаира, являющегося влиятельной ветвью семьи Токугава Мито). В мероприятии также примет участие известный в мире мастер Шиодо - японской каллиграфии, Акеми Лукас.







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