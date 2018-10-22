Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Состояние здоровья подростка, пострадавшего в результате взрыва в Рустави, удовлетворительное


22.10.2018   11:38
Врач клиники Иашвили Леван Харашвили заявляет, что состояние здоровья 12-летнего подростка, который пострадал в результате взрыва в Рустави, на данный момент удовлетворительное.

По словам хирурга, накануне подростку была проведена операция на ступне и сейчас ребенок проходит стандартное лечение.

По сообщению медика, у пациента отмечаются многочисленные ранения левой стопы, а также повреждена пяточная кость и мышцы. По словам врача, если на протяжении 4-5 дней у пациента не будет осложнений, то его выпишут из клиники.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузия ухудшила позицию в Индексе социального прогресса
Грузия в сезоне-2018 собрала рекордный урожай винограда
Экспорт лавровых листьев из Грузии составил 6,6 млн долларов
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Как абхазы принуждали грузин праздновать их «победу»
Правда о войне Абхазии начинает просачиваться спустя 25 лет
ПАСЕ требует «неограниченного доступа» наблюдателям по правам человека в оккупированных регионах Грузии
Оценки сопредседателей Женевских международных дискуссий о последнем раунде переговоров
МИД Грузии распространяет заявление в связи с 45-ым раундом Женевских переговоров
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
СНБ Армении не допустит контрреволюцию и саботаж после отставки премьера
Посол Евросоюза: По возможности поддержим Армению с внеочередными выборами
Глава СНБ Армении: Против бывшего мэра Еревана возбуждено еще одно уголовное дело
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна