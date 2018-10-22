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Состояние здоровья подростка, пострадавшего в результате взрыва в Рустави, удовлетворительное
22.10.2018 11:38
Врач клиники Иашвили Леван Харашвили заявляет, что состояние здоровья 12-летнего подростка, который пострадал в результате взрыва в Рустави, на данный момент удовлетворительное.
По словам хирурга, накануне подростку была проведена операция на ступне и сейчас ребенок проходит стандартное лечение.
По сообщению медика, у пациента отмечаются многочисленные ранения левой стопы, а также повреждена пяточная кость и мышцы. По словам врача, если на протяжении 4-5 дней у пациента не будет осложнений, то его выпишут из клиники.
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