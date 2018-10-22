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«Эту победу я посвящаю героям Шиндиси» – эксклюзивное интервью Гено Петриашвили
22.10.2018 12:07
«Хочу сказать моим болельщикам – грузинам: моя победа всегда принадлежит моей родине, моей Грузии и моим грузинским героям, и свою победу я посвящаю героям Шиндиси, тем нашим бойцам, которые принесли себя в жертву нашей родине», — заявил Гено Петриашвили в эксклюзивном интервью Первому каналу.
Став чемпионом, Петриашвили обратился к болельщикам с помощью страницы Первого канала в «Фейсбук» — в прямом эфире:
«Конечно, для меня это – очень возвышенное чувство, я уверен, что и для каждого грузина. Хочу сказать моим болельщикам – грузинам: моя победа всегда принадлежит моей родине, моей Грузии и моим грузинским героям, и свою победу я посвящаю героям Шиндиси, тем нашим бойцам, которые принесли себя в жертву нашей родине. И я еще раз хочу сказать своей родине – я – грузин и всегда борюсь за победы своей страны, чтобы возвысить свой флаг», — говорит двукратный чемпион мира Гено Петриашвили.
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