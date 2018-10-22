Грузия завоевала 77 медалей на чемпионате мира по армрестлингу

22.10.2018 12:57 С 13 по 20 октября в Турции проходил Чемпионат мира по армрестлингу. Сборная Грузии успешно выступила на турнире.



В соревновании приняли участие сборные до 18 и 21 года и старше. В Чемпионате мира приняла участие и команда по пара-армрестлингу, которая завоевала для Грузии 42 медали.



В сумме Грузия смогла выиграть на мировом первенстве 77 медалей — 39 золотых, 18 серебрянных и 20 бронзовых.



Пара-армрестлеры завоевали 42 медали — 25 золотых, 8 серебрянных и 9 бронзовых.



Сборные до 18 и 21 года в сумме взяли 24 медали — 8 золота, 7 серебра и 9 бронзы.



Основная команда завоевала 11 медалей — 6 золотых, 3 серебрянных и 2 бронзовых.















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