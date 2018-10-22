|
|
Грузия завоевала 77 медалей на чемпионате мира по армрестлингу
22.10.2018 12:57
С 13 по 20 октября в Турции проходил Чемпионат мира по армрестлингу. Сборная Грузии успешно выступила на турнире.
В соревновании приняли участие сборные до 18 и 21 года и старше. В Чемпионате мира приняла участие и команда по пара-армрестлингу, которая завоевала для Грузии 42 медали.
В сумме Грузия смогла выиграть на мировом первенстве 77 медалей — 39 золотых, 18 серебрянных и 20 бронзовых.
Пара-армрестлеры завоевали 42 медали — 25 золотых, 8 серебрянных и 9 бронзовых.
Сборные до 18 и 21 года в сумме взяли 24 медали — 8 золота, 7 серебра и 9 бронзы.
Основная команда завоевала 11 медалей — 6 золотых, 3 серебрянных и 2 бронзовых.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна