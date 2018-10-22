В Грузии бездетным парам помогут в лечении бесплодия

22.10.2018 13:31 В Тбилиси состоялась благотворительная акция с целью финансирования медицинских процедур для бездетных пар. Об этом сообщает телекомпания «Рустави-2».



Организатором мероприятия выступил недавно созданный фонд «Для тебя». На мероприятие были приглашены руководители медицинских учреждений, представители парламента, дипломатического корпуса, а также сферы бизнеса, культуры и медиа.



«Здесь собралось множество врачей, которые объединились для того, чтобы помочь бездетным парам. Это практически первый такой прецедент в Грузии. Сегодня с нами посол Франции, посол Израиля. В этих странах полностью финансируется лечение бесплодия и инвитро оплодотворение. Мы хотим создать такой прецедент и в Грузии», — заявила основательница фонда «Для тебя» Нино Мусеридзе.



В завершении вечера прошел аукцион картин и изделий грузинских художников. Собранная сумма полностью пойдет на оплату медицинских услуг для лечения бездетности.



Основная цель фонда заключается в финансировании медицинских сервисов для бесплодных пар путем новейших репродуктивных технологий.



Основатель фонда Нино Мусеридзе является ассоциированным профессором, руководителем департамента инвитро оплодотворения Медицинского центра имени Мардалеишвили, врачом-патологоанатомом, эмбриологом.



Фонд «Для тебя» приводит данные ООН, согласно которым, к 2050 году население Грузии сократится на 30%. А сотрудники Института демографии и социологии Государственного университета Ильи говорят, что демографическое падение настигнет страну уже в этом году. В фонде считают, что учитывая демографическое положение страны, необходимо включить государство в финансирование лечения бесплодия.



Согласно приблизительной статистике, в Грузии около трех тысяч детей родились с помощью искусственного оплодотворения. Эта цифра могла быть намного больше, если бы лечение финансировалось государством, уверены в фонде.



До тех пор, пока государство не предоставит данный сервис гражданам, фонд взял на себя обязанность собрать средства для бесплодных пар, чтобы «сохранить вечность».



Связаться с фондом можно по телефону 599 76 69 49, или же отправить письмо по электронной почте: shentvis4u@gmail.com.















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