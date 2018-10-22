Презентация строительства центра аутизма состоялась в Мцхета

22.10.2018 14:20 Презентация строительства центра аутизма «Фонда Архангела Гавриила и апостола Петра» состоялась в Мцхета.



Фонд будет обеспечивать сервисом детей и подростков с расстройством аутистического спектра по всей стране.



Центр будет оснащен новейшими устройствами, сенсорными комнатами, инвентарем для терапии. Персонал укомплектуют из профессиональных кадров, что позволить создать для детей с аутизмом всевозможные условия для роста и развития. На базе центра появится школа, в которой будут готовить новых специалистов отрасли.



На презентации присутствовали представители исполнительной власти, дипломатического корпуса, международных неправительственных организаций, бизнес-сектора и духовенства.















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