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Презентация строительства центра аутизма состоялась в Мцхета


22.10.2018   14:20
Презентация строительства центра аутизма «Фонда Архангела Гавриила и апостола Петра» состоялась в Мцхета.

Фонд будет обеспечивать сервисом детей и подростков с расстройством аутистического спектра по всей стране.

Центр будет оснащен новейшими устройствами, сенсорными комнатами, инвентарем для терапии. Персонал укомплектуют из профессиональных кадров, что позволить создать для детей с аутизмом всевозможные условия для роста и развития. На базе центра появится школа, в которой будут готовить новых специалистов отрасли.

На презентации присутствовали представители исполнительной власти, дипломатического корпуса, международных неправительственных организаций, бизнес-сектора и духовенства.






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