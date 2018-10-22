НПО: Следственные ведомства должны проанализировать доходы лидеров «Грузинской мечты»

22.10.2018 18:39 Гражданский сектор заинтересовался происхождением имущества представителей власти. Дело касается фактов, обнародованных телекомпанией "Рустави 2", касающихся фешенебельных домов министров и депутатов правящей команды, приобретенных после 2012 года.



В неправительственных организациях полагают, что налицо предположительная коррупция, и считают, что доходы членов правительства и лидеров "Грузинской мечты" должны проанализировать следственные ведомства.



Основатель неправительственной организации "Останови коррупцию" Кетеван Энукидзе проводит параллель между нынешним положением и периодом президентства Эдуарда Шеварднадзе. По ее заявлению, тогда тоже никто не привлекал к ответственности чиновников.



"Фактически получается, что как, например, мы были свыкшиеся с тем, что чиновники шеварднадзевского периода делали что хотели, и никто от них не требовал ответа, население совершенно свыклось с этим, это в тот период сформировалось как адекватное явление, мы получим примерно такую же картину. Происходит не только игнорирование прав граждан, чтобы они получили ответ на свой вопрос, но и возникают вопросы к делопроизводству, то есть, работает ли в этой стране прокуратура?"- заявила Кетеван Энукидзе.



О необходимости проверить декларации членов "Грузинской мечты", и выявить неточности говорит менеджер неправительственной организации "Международная прозрачность-Грузия" Эрекле Урушадзе. По его словам, следует выяснить, не имеет ли место "незаконное обогащение" высокопоставленных чиновников.



"Если государственное бюро установит, что они скрыли имущество, или внесли, но исходя из их декларированного дохода нельзя, чтобы они имели такое состояние, это уже может указывать на преступление, или попытку скрыть преступление, и в данном случае бюро государственной службы должно переслать эту информацию правоохранительным ведомствам для расследования"- заявил Ерекле Урушадзе.



Часть дворцов оформлена на самих лидеров "Грузинской мечты", часть на членов их семей, часть на номинальных владельцев, у которых нет никакого другого имущества, но все равно уступают дорогостоящие дома для проживания представителям власти. А состояние должностных лиц начинает драматический рост с 2012 года, то есть после того, как эти люди переместились во властные кресла.

















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