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Футбольный стадион построят в Каспи


22.10.2018   19:17
Официальная церемония закладки основы для футбольного стадиона второй категории УЕФА состоится завтра в Каспи.

На официальном мероприятии, на котором в основу будет заложена специальная капсула, наряду с руководством Федерации футбола Грузии, будут присутствовать и представители местных властей.

Стадион в Каспи будет построен по стандартам второй категории УЕФА, появится поле с искусственным покрытием, установят искусственное освещение и построят трибуну, рассчитанную на 500 человек.

Информацию распространяет Федерация футбола Грузии.






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