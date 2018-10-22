Футбольный стадион построят в Каспи

22.10.2018 19:17 Официальная церемония закладки основы для футбольного стадиона второй категории УЕФА состоится завтра в Каспи.



На официальном мероприятии, на котором в основу будет заложена специальная капсула, наряду с руководством Федерации футбола Грузии, будут присутствовать и представители местных властей.



Стадион в Каспи будет построен по стандартам второй категории УЕФА, появится поле с искусственным покрытием, установят искусственное освещение и построят трибуну, рассчитанную на 500 человек.



Информацию распространяет Федерация футбола Грузии.















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