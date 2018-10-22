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На акции отцов убитых детей произошел инцидент


22.10.2018   20:11
На акции отцов убитых детей перед зданием парламента Грузии произошел очередной инцидент между правоохранителями и участниками акции после очередной попытки участников акции установить палатку.

По словам Зазы Саралидзе, из-за непогоды они попросили правоохранителей поставить на территории палатку, но такой возможности им не дали. Однако участников акции завели под перекрытие у центрального входа в парламент, где они были защищены от дождя. После этого к участникам акции подошли представители специальной службы государственной охраны, охраняющие здание и потребовали покинуть территорию.

Участники акции решили укрыться за баннером, это вновь повлекло сопротивление правоохранителей. Данный факт Заза Саралидзе называет провокацией, поскольку, по его словам, полиция не разъясняет, на основании какого требования закона не дает возможности установить палатку. На месте находился и представитель Народного защитника, который побеседовал как с участниками акции, так и правоохранителями.






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