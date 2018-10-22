Родственники умершего в Италии Георгия Перадзе ждут результатов расследования

22.10.2018 21:21 Родственники умершего в Италии 31-летнего Георгия Перадзе ждут результатов расследования итальянской стороны.



По их словам, Георгий Перадзе уехал на работу в Италию четыре месяца назад. Погибший хотел помочь семье.



«Семья очень нуждается, существует на пенсию пожилой бабушки. Дом рушится. Им очень трудно, в магазине продукты берут только в кредит. Мальчик не смог найти здесь работу и поэтому решил уехать», — заявила Первому каналу родственница умершего Мариам Маргвелашвили.



Георгия Перадзе нашли в Италии мертвым 18 октября. Его тело выбросило на берег море. Перадзе родом из Багдати. Семья живет в селе Варцихе Багдатского муниципалитета.















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