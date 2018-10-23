Сотрудники телекомпании «Иберия» требуют зарплат и компенсации

23.10.2018 16:35 Сотрудники телекомпании «Иберия» требуют зарплат и компенсации. Вместе с представителями профсоюзов они провели акцию у здания телекомпании.



«Это – не первый случай, когда работодатель избегает выполнения обязательств. Мы не получили от менеджмента никакого ответа. Мы были готовы работать, лишь бы телевидение не закрылось. Хотели знать, когда будут решены финансовые проблемы, однако менеджмент не согласился», — отметил участник акции Торнике Хурцидзе.



Сотрудники телекомпании «Иберия» планируют продолжить тяжбу в суде.















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