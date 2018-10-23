В Испании открылась улица имени Нико Шеразадашвили

23.10.2018 16:44 В маленьком городке близ Мадрида — Брунете, открылась улица имени Нико Шеразадашвили.



Дзюдоист грузинского происхождения стал первым испанцем, который завоевал титул чемпиона мира среди мужчин и муниципалитет Брунете за это решил почтить Шеразадашвили.



Примечательно, в этом городе уже существует улица с именем тренера Нико Шеразадашвили , Кино Руиса. В свое время Руис стал серебряным призером мирового первенства, что было до недавнего времени наивысшим достижением в дзюдо для испанцев.



Интересно, что на табличке с названием улицы фамилия Нико сокращена и называется «улица Нико Шера».















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