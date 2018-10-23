С имущества ТВ «Кавкасиа» снимут арест

23.10.2018 19:03



Сегодня, 23 октября Джангирашвили опубликовала документ ареста, наложенного Службой доходов на имущество телекомпании. По заявлению директора телекомпании, причиной наложения ареста стала задолженность в отношении государства, которую определенный период они платили по установленному графику. По ее же информации, они платили предусмотренную графиком сумму, но опоздали с оплатой текучего платежа. А из-за неуплаты Министерство финансов наложило арест на имущество "



В Службе доходов заявили, что с ООО телекомпанией "



"С конкретным бизнес субъектом был оформлен график из-за задолженности. Этот график с их стороны был нарушен. Когда график нарушается, система накладывает на имущество арест. Так происходит в случае любой компании"- заявили в Службе доходов.



По словам Нино Джангирашвили, опубликовав документ о наложении ареста, она постаралась показать, как трудно независимым медиа средствам в Грузии.





С имущества телекомпании « Кавкасиа » снимут арест. По словам директора телекомпании Нино Джангирашвили, Служба доходов оформила телеканалу новый график для погашения задолженности.Сегодня, 23 октября Джангирашвили опубликовала документ ареста, наложенного Службой доходов на имущество телекомпании. По заявлению директора телекомпании, причиной наложения ареста стала задолженность в отношении государства, которую определенный период они платили по установленному графику. По ее же информации, они платили предусмотренную графиком сумму, но опоздали с оплатой текучего платежа. А из-за неуплаты Министерство финансов наложило арест на имущество " Кавкасиа ".В Службе доходов заявили, что с ООО телекомпанией " Кавкасиа " был оформлен график покрытия задолженности. Из-за нарушения графика оплаты система в автоматическом режиме наложила арест на их имущество. В ведомстве заявили, что сразу же, как только был наложен арест, Служба доходов предложила компании новый график."С конкретным бизнес субъектом был оформлен график из-за задолженности. Этот график с их стороны был нарушен. Когда график нарушается, система накладывает на имущество арест. Так происходит в случае любой компании"- заявили в Службе доходов.По словам Нино Джангирашвили, опубликовав документ о наложении ареста, она постаралась показать, как трудно независимым медиа средствам в Грузии.











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