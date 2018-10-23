Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

С имущества ТВ «Кавкасиа» снимут арест


23.10.2018   19:03
С имущества телекомпании «Кавкасиа» снимут арест. По словам директора телекомпании Нино Джангирашвили, Служба доходов оформила телеканалу новый график для погашения задолженности.

Сегодня, 23 октября Джангирашвили опубликовала документ ареста, наложенного Службой доходов на имущество телекомпании. По заявлению директора телекомпании, причиной наложения ареста стала задолженность в отношении государства, которую определенный период они платили по установленному графику. По ее же информации, они платили предусмотренную графиком сумму, но опоздали с оплатой текучего платежа. А из-за неуплаты Министерство финансов наложило арест на имущество "Кавкасиа".

В Службе доходов заявили, что с ООО телекомпанией "Кавкасиа" был оформлен график покрытия задолженности. Из-за нарушения графика оплаты система в автоматическом режиме наложила арест на их имущество. В ведомстве заявили, что сразу же, как только был наложен арест, Служба доходов предложила компании новый график.

"С конкретным бизнес субъектом был оформлен график из-за задолженности. Этот график с их стороны был нарушен. Когда график нарушается, система накладывает на имущество арест. Так происходит в случае любой компании"- заявили в Службе доходов.

По словам Нино Джангирашвили, опубликовав документ о наложении ареста, она постаралась показать, как трудно независимым медиа средствам в Грузии.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузия ухудшила позицию в Индексе социального прогресса
Грузия в сезоне-2018 собрала рекордный урожай винограда
Экспорт лавровых листьев из Грузии составил 6,6 млн долларов
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Как абхазы принуждали грузин праздновать их «победу»
Правда о войне Абхазии начинает просачиваться спустя 25 лет
ПАСЕ требует «неограниченного доступа» наблюдателям по правам человека в оккупированных регионах Грузии
Оценки сопредседателей Женевских международных дискуссий о последнем раунде переговоров
МИД Грузии распространяет заявление в связи с 45-ым раундом Женевских переговоров
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
СНБ Армении не допустит контрреволюцию и саботаж после отставки премьера
Посол Евросоюза: По возможности поддержим Армению с внеочередными выборами
Глава СНБ Армении: Против бывшего мэра Еревана возбуждено еще одно уголовное дело
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна