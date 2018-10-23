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В Ланчхути открылся бюст Шеварднадзе
23.10.2018 19:07
В Ланчхути открыли бюст Шеварднадзе, однако не Эдуарда, а его брата Евграфа, с которым связаны славные времена ланчхутского футбольного клуба «Гурия».
На открытии бюста присутствовали бывшие футболисты клуба «Гурия», болельщики и представители местных властей.
Предшественника футбольного клуба «Гурия» — клуб «Кими» в 1924 году основал тогдашний тренер тбилисского «Динамо» Андро Жордания, «Гурия» же получила свое название в 1960 году и играла только в низших дивизионах чемпионата Грузии, пока команде не решил помочь Евграф Шеварднадзе. В поздние времена клуб выступал даже в высшей лиге чемпионата Грузии.
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