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С начала нового учебного года школьные приставы обнаружили у учеников 344 запрещенных предмета
24.10.2018 13:56
С 15 сентября по сегодня год школьные приставы обнаружили у учеников 344 запрещенных предмета в школах по всей Грузии. Об этом Первому каналу сообщили в Службе школьных приставов образовательных учреждений министерства образования, науки, культуры и спорта Грузии.
В ведомстве поясняют, что под запрещенными предметами подразумевается: огнестрельное оружие, холодное оружие, острые оружие, тупые предметы, табачные изделия, зажигалка или спички, карты или другие предметы азартные игры, предметы с изображением непристойностей, взрывчатые или ядовитые вещества, психотропные средства, пневматическое оружие, электрошокер и т.д. В службе приставов не уточняют, какие конкретно предметы были обнаружены в данный период.
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