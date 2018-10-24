Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Детские сады Тбилиси, в которых размещены избирательные участки, не будут работать 29 октября


24.10.2018   14:05
Детские сады Тбилиси, в которых размещены избирательные участки, не будут работать в понедельник, 29 октября.

Как заявляют в Агентстве по управлению детскими садами столицы, на второй день после выборов нужно будет убирать эти детские сады и проводить работы по дезинфекции, из-за чего воспитанников не смогут принять.

В остальных детских садах воспитательный процесс 29 октября продлится в привычном режиме.

Что касается школ, по информации министерства образования, работа избирательных участков не будет мешать учебному процессу.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Из Грузии в текущем году экспортировано джемов на 5,57 миллионов долларов
В декабре состоится первый международный конкурс Саперави
Работодатели будут обязаны застраховать сотрудников от несчастных случаев
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
У самозванцев «автокефалистов» Абхазии нет поддержки Вселенской Патриархии - Вселенский патриарх
Самолет ВВС США RC-135V провел разведывательный полет у абхазского участка побережья Грузии
Россия проверяет готовность своих военных, дислоцированных в оккупированной Абхазии
Как абхазы принуждали грузин праздновать их «победу»
Правда о войне Абхазии начинает просачиваться спустя 25 лет
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Президент Алиев утвердил межправительственный документ между Азербайджаном, Грузией и Турцией о сотрудничестве в сфере обороны
Литва обещает Грузии поддержку на международной арене
Глава Минобороны Грузии обсудил с американским военачальником перспективы развития совместного центра боевой подготовки
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна