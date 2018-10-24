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Детские сады Тбилиси, в которых размещены избирательные участки, не будут работать 29 октября
24.10.2018 14:05
Детские сады Тбилиси, в которых размещены избирательные участки, не будут работать в понедельник, 29 октября.
Как заявляют в Агентстве по управлению детскими садами столицы, на второй день после выборов нужно будет убирать эти детские сады и проводить работы по дезинфекции, из-за чего воспитанников не смогут принять.
В остальных детских садах воспитательный процесс 29 октября продлится в привычном режиме.
Что касается школ, по информации министерства образования, работа избирательных участков не будет мешать учебному процессу.
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