Детские сады Тбилиси, в которых размещены избирательные участки, не будут работать 29 октября

24.10.2018 14:05 Детские сады Тбилиси, в которых размещены избирательные участки, не будут работать в понедельник, 29 октября.



Как заявляют в Агентстве по управлению детскими садами столицы, на второй день после выборов нужно будет убирать эти детские сады и проводить работы по дезинфекции, из-за чего воспитанников не смогут принять.



В остальных детских садах воспитательный процесс 29 октября продлится в привычном режиме.



Что касается школ, по информации министерства образования, работа избирательных участков не будет мешать учебному процессу.















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