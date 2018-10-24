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Президентом федерации дзюдо Грузии избран Георгий Атабегашвили
24.10.2018 14:41
Новым президентом федерации дзюдо Грузии избран Георгий Атабегашвили. Это решение съезд принял сегодня, 24 октября. На съезде присутствовал 41 делегат, за Атабегашвили проголосовали 40, против – 1.
Как заявил новоизбранный президент федерации Георгий Атабегашвили, под его руководством федерация начнет подготовку к следующим турнирам. Он также намерен встретиться с теми спортсменами, которые выразили протест в отношении сегодняшних выборов.
Другие кандидаты – Давид Хахуташвили, Давид Кевхишвили, Давид Хахалеишвили и Георгий Алексидзе – на съезде сняли свои кандидатуры.
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