Сборник поэм Важа-Пшавела издан на английском языке

25.10.2018 18:24 Англоязычные читатели смогут ознакомиться с поэмами известного классика, поэта и писателя Важа-Пшавела.



По информации Национального центра грузинской книги, уже издан сборник переводов, в который вошли известные поэмы автора.



Над переводом работал Дональд Райфильд, а издание принадлежит Garnet Press.







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