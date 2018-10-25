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Сборник поэм Важа-Пшавела издан на английском языке
25.10.2018 18:24
Англоязычные читатели смогут ознакомиться с поэмами известного классика, поэта и писателя Важа-Пшавела.
По информации Национального центра грузинской книги, уже издан сборник переводов, в который вошли известные поэмы автора.
Над переводом работал Дональд Райфильд, а издание принадлежит Garnet Press.
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