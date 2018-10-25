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Грузия продвинулась на одну ступеньку в рейтинге ФИФА


25.10.2018   18:29
Грузинская футбольная сборная поднялась еще на одну ступеньку в обновленном рейтинге ФИФА.

В октябре после двух выигранных матчей в турнире Лиги Наций, команда Владимира Вайсса заработала 1265 очков и переместилась на 92-ю позицию в рейтинге.

Что касается первой десятки, то здесь обошлось без новых участников, кроме одного существенного: сборная Бельгии стала единоличным лидером. В предыдущем рейтинге эта команда делила первую строчку со сборной Франции. Кроме того, пятым и шестым местами обменялись Англия и Уругвай.

1 (1). Бельгия — 1733
2 (1). Франция — 1732
3 (3). Бразилия — 1669
4 (4). Хорватия — 1635
5 (6). Англия — 1619
6 (5). Уругвай — 1617
7 (7). Португалия — 1616
8 (8). Швейцария — 1598
9 (9). Испания — 1594
10 (10). Дания — 1584


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