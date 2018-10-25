Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Вене открылась выставка Нико Пиросмани


25.10.2018   21:16
Выставка «Нико Пиросмани — Странник между мирами» открылась в Вене в музее «Альбертина».

В экспозиции представлены 29 работ художника из коллекции Музея Искусств Грузии, а также Парижское издание 1972 года книги ручной работы Ильи Зданевича под названием «Пиросманашвили 1914». В издание входит гравюра руки Пабло Пикассо — «Портрет Пиросмани».

В рамках проекта впервые выставлен стол, созданный известным японским архитектором Тадао Андо под названием «Стол Пиросмани».

Главная цель выставки — ознакомление широкой публики с творчеством Нико Пиросмани и популяризация грузинского культурного наследия.

Организаторами выставки являются: Национальный музей Грузии, музей «Альбертина», Infinitart Foundation Vienna при поддержке Министерства образования, науки, культуры и спорта Грузии. Партнерами проекта являются Julius Baer, TS Foundation, Lady Angela Nevill.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Из Грузии в текущем году экспортировано джемов на 5,57 миллионов долларов
В декабре состоится первый международный конкурс Саперави
Работодатели будут обязаны застраховать сотрудников от несчастных случаев
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
У самозванцев «автокефалистов» Абхазии нет поддержки Вселенской Патриархии - Вселенский патриарх
Самолет ВВС США RC-135V провел разведывательный полет у абхазского участка побережья Грузии
Россия проверяет готовность своих военных, дислоцированных в оккупированной Абхазии
Как абхазы принуждали грузин праздновать их «победу»
Правда о войне Абхазии начинает просачиваться спустя 25 лет
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Президент Алиев утвердил межправительственный документ между Азербайджаном, Грузией и Турцией о сотрудничестве в сфере обороны
Литва обещает Грузии поддержку на международной арене
Глава Минобороны Грузии обсудил с американским военачальником перспективы развития совместного центра боевой подготовки
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна