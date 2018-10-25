В Вене открылась выставка Нико Пиросмани

25.10.2018 21:16 Выставка «Нико Пиросмани — Странник между мирами» открылась в Вене в музее «Альбертина».



В экспозиции представлены 29 работ художника из коллекции Музея Искусств Грузии, а также Парижское издание 1972 года книги ручной работы Ильи Зданевича под названием «Пиросманашвили 1914». В издание входит гравюра руки Пабло Пикассо — «Портрет Пиросмани».



В рамках проекта впервые выставлен стол, созданный известным японским архитектором Тадао Андо под названием «Стол Пиросмани».



Главная цель выставки — ознакомление широкой публики с творчеством Нико Пиросмани и популяризация грузинского культурного наследия.



Организаторами выставки являются: Национальный музей Грузии, музей «Альбертина», Infinitart Foundation Vienna при поддержке Министерства образования, науки, культуры и спорта Грузии. Партнерами проекта являются Julius Baer, TS Foundation, Lady Angela Nevill.







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