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В Вене открылась выставка Нико Пиросмани
25.10.2018 21:16
Выставка «Нико Пиросмани — Странник между мирами» открылась в Вене в музее «Альбертина».
В экспозиции представлены 29 работ художника из коллекции Музея Искусств Грузии, а также Парижское издание 1972 года книги ручной работы Ильи Зданевича под названием «Пиросманашвили 1914». В издание входит гравюра руки Пабло Пикассо — «Портрет Пиросмани».
В рамках проекта впервые выставлен стол, созданный известным японским архитектором Тадао Андо под названием «Стол Пиросмани».
Главная цель выставки — ознакомление широкой публики с творчеством Нико Пиросмани и популяризация грузинского культурного наследия.
Организаторами выставки являются: Национальный музей Грузии, музей «Альбертина», Infinitart Foundation Vienna при поддержке Министерства образования, науки, культуры и спорта Грузии. Партнерами проекта являются Julius Baer, TS Foundation, Lady Angela Nevill.
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