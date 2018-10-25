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Обиженная на зятя теща стала причиной экстренной посадки авиарейса Кутаиси-Варшава


25.10.2018   21:28
Автором звонка о бомбе, из-за чего авиарейс Кутаиси-Варшава экстренно приземлился в аэропорту Бухареста, оказался обиженная на зятя женщина, приходившаяся ему тещей.

Согласно сообщению, оператор информационного центра Кутаисского международного аэропорта связался с отделением полиции сообщил, что на номер Справочного бюро позвонила незнакомая женщина и заявила оператору, что намеревалась взорвать конкретного человек с одного из рейсов и сопровождавшего его лицо. Правоохранители уже установили личность женщины. Она заявила, что была обижена на зятя и на этой почве позвонила оператору Информационного центра.

Полиция возбудила уголовное дело по ст. 331 - ложное сообщение о терроризме.

Из-за сообщения о заложенной бомбе, авиарейс Кутаиси – Варшава авиакомпании WizzAir совершил посадку в Бухаресте.

Cамолет c 173 пассажирами на борту сегодня днем вылетел в 14:45 по тбилисскому времени из международного аэропорта Кутаиси. В 16.30 по бухарестскому времени самолет совершил незапланированную посадку в аэропорту «Отопени». Там самолет уже встречали пожарные, машины скорой помощи и специалисты по разминированию.

После осмотра самолета бомбу в нем не обнаружили. Агенство Digi24 со ссылкой на собственные источники отмечает, что сообщение о бомбе поступило в Кутаисский аэропорт по телефону от неизвестной женщины.


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