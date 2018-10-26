Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Политолог Георгий Читидзе не согласен с обвинением, предъявленным Зазе Саралидзе


26.10.2018   19:26
Координатор программы фонда "Открытое общество - Грузия" Георгий Читидзе не согласен с обвинением, представленным Зазе Саралидзе, отцу убитого по улице Хорава Давида Саралидзе.

В социальной сети Читидзе пишет, что за нападение на полицейского лицо можно наказывать только из-за конкретных действий, и эти действия должны содержать три элемента:

а) Объектом нападения должен быть полицейский, и
б) он должен быть при исполнении служебной обязанности, что со своей стороны должно быть законным, и
в) нападение должно произойти из-за этой законной деятельности.

Ограничение права развернуть палатку по отношению Саралидзе является незаконным, и не является служебной деятельностью полицейского, соответственно, нападение из-за деятельности не имело места. В условиях нормального суда судья бы детально и скрупулезно рассмотрел все это, и не нашел бы состав этого конкретного преступления".

Напомним, сегодня на проспекте Руставели задержали Зазу Саралидзе по обвинению в нападении на полицейского. Статья, на основании которой правоохранители задержали скорбящего отца, предусматривает тюремное заключение сроком от 4 до 7 лет.

В МВД заявили, "на проспекте Руставели вооруженный палкой Заза Саралидзе напал на сотрудников полиции, которые исполняли служебную обязанность".

К информации, Заза Сарадидзе более чем 10 месяцев безрезультатно требует наказания убийц его сына, Давида Саралидзе, и с этим требованием проводит акцию протеста на проспекте Руставели. Он много раз пытался установить палатку перед зданием парламента, что не противоречит законодательству, однако полиция не разрешает ему сделать это, в связи с чем ему приходится пребывать день и ночь под открытым небом. Он также болен диабетом.



Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Искаженная реальность от Иванишвили – Грузия не является региональным лидером по росту экономики
Финансовый сектор в ожидании новых регуляций
Заявления кандидатов в президенты об экономике
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Пограничная служба Молдовы не впустила в страну делегацию оккупированной Абхазии
У самозванцев «автокефалистов» Абхазии нет поддержки Вселенской Патриархии - Вселенский патриарх
Самолет ВВС США RC-135V провел разведывательный полет у абхазского участка побережья Грузии
Россия проверяет готовность своих военных, дислоцированных в оккупированной Абхазии
Как абхазы принуждали грузин праздновать их «победу»
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Фракция Пашиняна в парламенте подчеркивает стратегическое партнерство Армении с РФ, отмечает необходимость развитие связей с США
Советник президента США по нацбезопасности проводит встречи в Тбилиси
Президент Алиев утвердил межправительственный документ между Азербайджаном, Грузией и Турцией о сотрудничестве в сфере обороны
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна