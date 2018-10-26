Политолог Георгий Читидзе не согласен с обвинением, предъявленным Зазе Саралидзе

26.10.2018 19:26 Координатор программы фонда "Открытое общество - Грузия" Георгий Читидзе не согласен с обвинением, представленным Зазе Саралидзе, отцу убитого по улице Хорава Давида Саралидзе.



В социальной сети Читидзе пишет, что за нападение на полицейского лицо можно наказывать только из-за конкретных действий, и эти действия должны содержать три элемента:



а) Объектом нападения должен быть полицейский, и

б) он должен быть при исполнении служебной обязанности, что со своей стороны должно быть законным, и

в) нападение должно произойти из-за этой законной деятельности.



Ограничение права развернуть палатку по отношению Саралидзе является незаконным, и не является служебной деятельностью полицейского, соответственно, нападение из-за деятельности не имело места. В условиях нормального суда судья бы детально и скрупулезно рассмотрел все это, и не нашел бы состав этого конкретного преступления".



Напомним, сегодня на проспекте Руставели задержали Зазу Саралидзе по обвинению в нападении на полицейского. Статья, на основании которой правоохранители задержали скорбящего отца, предусматривает тюремное заключение сроком от 4 до 7 лет.



В МВД заявили, "на проспекте Руставели вооруженный палкой Заза Саралидзе напал на сотрудников полиции, которые исполняли служебную обязанность".



К информации, Заза Сарадидзе более чем 10 месяцев безрезультатно требует наказания убийц его сына, Давида Саралидзе, и с этим требованием проводит акцию протеста на проспекте Руставели. Он много раз пытался установить палатку перед зданием парламента, что не противоречит законодательству, однако полиция не разрешает ему сделать это, в связи с чем ему приходится пребывать день и ночь под открытым небом. Он также болен диабетом.









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