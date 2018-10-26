Задержанный по обвинению в убийстве 9-летней девочки в Гори в прошлом был осужден за вымогательство

26.10.2018 21:27 Задержанный по обвинению в убийстве 9-летней девочки в Гори в прошлом был осужден за вымогательство, рассказал адвокат Мамука Нозадзе. По его информации, речь идёт о похищении 11-летнего племянника адвоката Изо Размадзе, которое произошло в 2004 году. Пропавший ребёнок по сей день числится без вести пропавшим. По данному делу Я.Н. обвинялся в вымогательстве и незаконном ограничении свободы, хотя суд признал его виновным только в части вымогательства. Обвиняемый вымогал деньги у семьи похищенного ребёнка.



«В 2004 году был похищен сын сестры адвоката Изо Размадзе. В этом деле все адвокаты стояли рядом с ней. 11-летний ребенок не найден по сей день. Тогда Яго Небиеридзе задержали, он связался с семьей и вымогал деньги. Второе обвинение состояло в похищении человека, хотя оно не было доказано. Он был осуждён только за вымогательство. Тогда отец Небиеридзе работал в семье похищенного ребёнка, где строил гараж. Яго Небиеридзе часто бывал там в статусе рабочего. Но факт не был доказан, было доказано только вымогательство. Ребёнок исчез без вести. Соответственно, невозможно было и возбудить дело по факту убийства», — пояснил Нозадзе.



Обвиняемоего в убийстве 9-летней задержали сегодня. По сообщению МВД, лицо, задержанное по обвинению в убийстве девочки в Гори, ранее привлекалось к ответственности.



МВД начало расследование произошедшего в Гори инцидента по статье умышленного убийства при отягчяющих обстоятельствах несовершеннолетнего лица.



Девятилетнюю девочки на берегу реки Лиахви в Гори нашли убитой вчера.



По информации МВД, следствием руководит первый заместитель министра внутренних дел Каха Сабанадзе.







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