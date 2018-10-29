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Дату Ахалая приговорили к 7 с половиной годам по делу Сандро Гиргвлиани
29.10.2018 13:19
Тбилисский городской суд приговорил бывшего главу Департамента конституционной безопасности Дату Ахалая к семи годам и шести месяцам тюремного заключения по делу Сандро Гиргвлиани. Также он был признан виновным по эпизоду Вамеха Абулашвили и Кахи Дабрундашвили и приговорен к шести годам тюремного заключения.
Речь идет о Вамехе Абулашвили и Кахе Дабрундашвили, которые были похищены в 2005 году, чьи дела были объединены с эпизодом Гиргвлиани. По данным следствия, Дата Ахалая лично похитил этих граждан по мотиву личной мести и вывез на кладбище в Окрокана.
Дата Ахалая был признан виновным в злоупотреблении властью, незаконном лишении свободы и унижении человеческого достоинства.
Дата Ахалая по эпизодам Сандро Гиргвилиани, Левана Бухаидзе, Вамеха Абулашвили и Кахи Дабрундашвили был приговорен к семи годам и шести месяцам тюремного заключения.
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