Патриарший хор собора Святой Троицы выступит в Москве

29.10.2018 17:53 7 декабря в Московском концертном зале «Зарядье» выступит Патриарший хор тбилисского Кафедрального собора Святой Троицы.



«Редкое по своей красоте многоголосие этого хора поражает и тех, кто говорит с Богом, и тех, кто слушает молитву в концертном зале», – говорят слушатели в России.



Хор был создан больше двадцати лет назад Свимоном Джангулашвили, объединившим вокруг себя 13 энтузиастов. Сейчас под руководством регента 60 первоклассных певцов. Каждую неделю хор поет на богослужении в кафедральном соборе Святой Троицы в Тбилиси. В этом его главное предназначение. В репертуаре коллектива несколько тысяч песнопений, среди них есть и те, которые исполняет только Патриарший хор Кафедрального собора Святой Троицы в Тбилиси.



Начало концерта в 19.00









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