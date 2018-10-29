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Патриарший хор собора Святой Троицы выступит в Москве


29.10.2018   17:53
7 декабря в Московском концертном зале «Зарядье» выступит Патриарший хор тбилисского Кафедрального собора Святой Троицы.

«Редкое по своей красоте многоголосие этого хора поражает и тех, кто говорит с Богом, и тех, кто слушает молитву в концертном зале», – говорят слушатели в России.

Хор был создан больше двадцати лет назад Свимоном Джангулашвили, объединившим вокруг себя 13 энтузиастов. Сейчас под руководством регента 60 первоклассных певцов. Каждую неделю хор поет на богослужении в кафедральном соборе Святой Троицы в Тбилиси. В этом его главное предназначение. В репертуаре коллектива несколько тысяч песнопений, среди них есть и те, которые исполняет только Патриарший хор Кафедрального собора Святой Троицы в Тбилиси.

Начало концерта в 19.00



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