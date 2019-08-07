

Границу нарушила Россия, войну начала Россия, и точка – Давид Бердзенишвили

07.08.2019 18:54





Россия оккупант, войну начала Россия, и точка – в непарламентской оппозиции заявляют, что существенное значение имеет только то, кто нарушил границу, и кто осуществил интервенцию.



Один ил лидеров "Республиканской партии", Давид Бердзенишвили говорит, что не проблема будущего Грузии, что ставленники России говорят с Россией как малые дети.



"Правда в критической ситуации на стороне меньшинства, и представителями этого меньшинства, и самыми классными грузинами являются именно Георгий Анцухелидзе, шиндисцы, и многие другие. Границу нарушила Россия, войну начала Россия, и точка. Россия оккупант, была интервенция, а сейчас выискивать, кто как бы поступил, в свое время мы многое сказали, но это ничего по существу не меняет. Существенное, что Россия является оккупантом, и кто говорит с русскими, как ребенок, и кто их ставленник из советского комсомольско-профсоюзного, коммунистического прошлого, это их проблема, и это не проблема будущего Грузии"- говорит Бердзенишвили.



Лидер парламентского большинства Георгий Вольски опубликовал на своей странице Facebook обвинительное заключение из 9 пунктов, и грузинский перевод российской пропаганды. На 11 –й годовщине с начала российско-грузинской войны один из лидеров правящей команды в точности повторяет оценки Кремля, и обвиняет в начале войны третьего президента Грузии. Это заявление Вольски является неким продолжением мнений первых персон власти "Грузинской мечты", в том числе действующего президента, за которыми уже не раз следовала критика общества. Но лидер правящей команды вновь повторяет, что в начале войны виновата не страна-оккупант, а жертва войны - Грузия.





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