

Заявление представительства ЕС в связи с 11-й годовщиной конфликта между Россией и Грузией

07.08.2019 18:58





Представительство ЕС распространило заявление в связи с 11-й годовщиной конфликта между Россией и Грузией.



«Прошло одиннадцать лет после августовского конфликта 2008 года между Российской Федерацией и Грузией. В течение этого периода Российская Федерация, в нарушение международного права и своих обязательств по Соглашению от 12 августа 2008 года, не только сохранила, но и увеличивала военное присутствие как в Абхазии, так и в Южной Осетии.



По-прежнему нарушаются фундаментальные права человека населения, пострадавшего от конфликта, в том числе и путем ограничения на свободу передвижения в результате «бордеризации», временного закрытия переходных пунктов и незаконных задержаний, а также посредством нарушения права на достойное и безопасное возвращение насильственно перемещенных лиц и беженцев.



Произошедшие в Грузии конфликты привели к перемещению тысяч людей и жизненным травмам. Это наследие по сей день продолжает оказывать влияние на поколения. ЕС приветствует и поддерживает искренние и аполитичные усилия всех сторон по решению гуманитарных вопросов и вопросов безопасности.



С 1990-х годов ЕС стремился содействовать мирному урегулированию конфликтов в Грузии. Это усилия существенно возросли 11 лет назад и продолжается по сей день. ЕС продолжит прилагать эти усилия посредством деятельности спецпредставителя ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии, в качестве сопредседателя Женевских дискуссий и единственной международной наблюдательской миссии на месте — посредством Миссии Наблюдателей ЕС», — говорится в заявлении.



Кроме того, как сказано в заявлении, Европейский Союз продолжит поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ.



Как отмечено на сайте представительства ЕС в Грузии, данное заявление публикуется по согласованию с руководством миссий стран-членов ЕС, аккредитованных в Грузии.





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