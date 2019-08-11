

Министр обороны почтил память грузинских солдат, героически погибших у села Шиндиси

11.08.2019 13:29





Глава Минобороны Грузии Леван Изория почтил память грузинских солдат, героически погибших у села Шиндиси 11 августа 2008 года и возложил венок к Мемориалу. Леван Изория побеседовал и с членами семьей погибших.



Со дня битвы при Шиндиси прошло 11 лет. Погибших в войне 17 грузинских солдат в селе Шиндиси Горийского муниципалитета вспоминают с утра.



Местные жители и приезжающие с разных уголков страны люди чтят память погибших солдат у Мемориала шиндисским героям.



11 августа 2008 года во время столкновения с российским военным подразделение погибли 17 грузинских солдат: Вепхвия Джишкариани, Эмзар Цилосани, Звиад Кaцадзе, Теймураз Беридзе, Илья Габуния, Илья Шеклашвили, Ираклий Джанелидзе, Каха Кошадзе, Леван Мелкадзе, Марлен Барамия, Михаил Двалишвили, Николоз Порчхидзе, Роман Зоидзе, Руслан Цуладзе, Александр Ониани, Феликс Какауридзе и Шмаги Купатадзе.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





