

Власти Грузии работают над освобождение похищенных оккупантами граждан - Кемоклидзе

18.08.2019 11:22





Государственные службы работают в координированном режиме, чтобы незаконно задержанные граждане Грузии были своевременно освобождены, - об этом заявил руководитель Аппарата Совета безопасности Грузии Каха Кемоклидзе.



По его словам, задержание семи граждан произошло за линией оккупации.



«По существующей информации, около 19:00 на территории, прилегающей к оккупированному селу Адзвистави, оккупационными силами незаконно были задержаны семь граждан Грузии. Существующая информация незамедлительно была предоставлена Миссии наблюдателей Евросоюза. Была активизирована «горячая линия», со стороны секретаря Совета национальной безопасности уже даны соответствующие инструкции всем релевантным структурам. Соответствующие аппараты, государственные службы работают в координированном режиме, чтобы упомянутые лица были своевременно освобождены из незаконного заключения. Мы поддерживаем коммуникацию с членами семей незаконно задержанных. По существующей информации, упомянутые граждане Грузии были задержаны на территории оккупированного Адзвистави, то есть, за линией оккупации», - заявляет Кемоклидзе.



Российские военные вчера задержали семь граждан Грузии.



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